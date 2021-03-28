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Появилось видео смертельного ДТП с подростками под Петербургом

Юрий Столбов
12 минут назад
В интернете появилось видео смертельного ДТП с подростками под Петербургом. Женщина-водитель за рулем чужой Audi 4 снесла двух школьниц на пешеходном переходе в райцентре Тосно. Одна погибла, вторая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
В результате ДТП 15-летняя девочка получила смертельные травмы. Она умерла в машине скорой медицинской помощи. Другая девочка доставлена больницу в тяжелом состоянии.
Женщина-водитель задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.
На кадрах, появившихся в Сети видно, как девочки идут по переходу, и на огромной скорости их сносит красная иномарка. От сильнейшего удара подростки отлетают на десятки метров.
Видео,Происшествия,Санкт-Петербург,Тосно,
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