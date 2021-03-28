В интернете появилось видео смертельного ДТП с подростками под Петербургом . Женщина-водитель за рулем чужой Audi 4 снесла двух школьниц на пешеходном переходе в райцентре Тосно . Одна погибла, вторая в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

В результате ДТП 15-летняя девочка получила смертельные травмы. Она умерла в машине скорой медицинской помощи. Другая девочка доставлена больницу в тяжелом состоянии.

Женщина-водитель задержана в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ей будет избрана мера пресечения.