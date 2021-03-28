Акцию «Час Земли» в Москве сняли на видео

В российской столице
в рамках проводимой каждый год международной экологической акции «Час Земли» была временно отключена подсветка Кремля, здания Совета Федерации
, Главного храма Вооружённых сил России, а также ГУМа, ЦУМа
и ряда других значимых зданий. Основная цель этого мероприятия, организованного Всемирным фондом дикой природы (WWF), — формирование ответственного отношения к окружающей среде. Как сообщили в мэрии Москвы, всего в рамках акции в столице без подсветки временно остались более 2 тыс. зданий.