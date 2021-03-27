Памятник Доктору Лизе в Евпатории сняли на видео

"Мы, безусловно, горды за то, что мы имеем такое право разместить на своей территории памятник, который будет встречать людей, идущих на работу, которые будут встречать пациентов. Для нас это большая часть и большая ответственность", - добавил Пономаренко.
Общественный деятель Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года над Черным морем после взлета из аэропорта Сочи. На борту также находился основной состав Академического ансамбля песни и пляски Российской армии, сотрудники Минобороны РФ и журналисты федеральных СМИ.