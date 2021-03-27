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Памятник Доктору Лизе в Евпатории сняли на видео

Юрий Столбов
1 час назад
Церемония открытия памятника российскому общественному деятелю Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза и погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, состоялась в Евпатории в пятницу, 26 марта.
Монумент установлен на территории Евпаторийского военного детского клинического санатория Минобороны России.
Начальник учреждения Юрий Пономаренко рассказал, что бюст Доктора Лизы был изготовлен в рамках проекта "Аллея российской славы". Сообщается, что его изготовлением занимался скульптор Михаил Сердюков.
"Мы, безусловно, горды за то, что мы имеем такое право разместить на своей территории памятник, который будет встречать людей, идущих на работу, которые будут встречать пациентов. Для нас это большая часть и большая ответственность", - добавил Пономаренко.
По сообщениям СМИ, на церемонии открытия памятника также присутствовали глава Евпатории Олеся Харитоненко и руководитель благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева.
Общественный деятель Елизавета Глинка погибла в авиакатастрофе 25 декабря 2016 года над Черным морем после взлета из аэропорта Сочи. На борту также находился основной состав Академического ансамбля песни и пляски Российской армии, сотрудники Минобороны РФ и журналисты федеральных СМИ.
Видео,Общество,Михаил Сердюков,Олеся Харитоненко,Ольга Демичева,Юрий Пономаренко,Министерство обороны,Евпатория,Сочи,
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