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Виновник смертельного ДТП с "Мерседесом" попал на видео

Юрий Столбов
3 часа назад
Виновник смертельного ДТП с "Мерседесом" в Москве попал на видео в день аварии. Видео опубликовал информационный портал Life.
На видео видно, как Хусен С. спокойно вышел из здания общежития своего вуза без пропуска. Ранее порталу стало известно, что Хусена Сомона отчислили с третьего курса за академическую неуспеваемость. Это произошло за день до аварии.
Видео,Происшествия,Москва,
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