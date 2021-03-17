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Субботний
Светлана Бондарчук сменила имидж и показала результат на видео
Юрий Столбов
21 минуту назад
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Главный редактор журнала Hello!, бывшая жена режиссера
Федора Бондарчука
Светлана Бондарчук
решилась на смену имиджа.
Светлана опубликовала
в Instagram
видео, на котором предстала в кресле стилиста с короткой стрижкой и рыжими волосами.
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