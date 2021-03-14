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Разговор Нурмагомедова с чемпионом UFC показали на видео

Юрий Столбов
3 часа назад
В сеть попало видео разговора российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова с поляком Яном Блаховичем. Ролик доступен в Instagram-аккаунте Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Блахович столкнулся с Нурмагомедовым после успешной защиты пояса чемпиона UFC в полутяжелом весе. Российский боец обратился к поляку со словами: «Ты выиграл благодаря борьбе». Польский спортсмен улыбнулся россиянину.
Видео,Ян Блахович,Хабиб Нурмагомедов,
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