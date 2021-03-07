Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы 

Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram видео с процессом создания граффити, появившегося на стене заброшенной тюрьмы в британском городе Рединг, графства Беркшир. На это обратило внимание агентство ТАСС.

На ролике художник, которому до сих пор удается скрывать свою личность, подробно показывает и рассказывает о создании рисунка, демонстрируя все этапы процесса. Рисунок создавался с помощью аэрозольной краски, трафаретов, валика с краской и воды. В видео использована звуковая дорожка из телепрограммы популярного в прошлом американского живописца Боба Росса , который как будто комментирует работу художника, создающего граффити в темноте с фонариком.