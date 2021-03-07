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Москва

Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой 

Юрий Столбов 1 час назад
Пассажирам пришлось усмирять неадекватную женщину на борту самолета. Все произошло во время рейса из Владивостока в Новосибирск. Вскоре после взлета попутчица стала ходить по салону и вести себя странно. Очевидцы говорят, что она была явно дезориентирована, а на вопросы не отвечала. Усадить ее на место получилось только силой. Пассажиры привязали женщину к креслу веревками и скотчем. Так она провела практически весь полет.
Видео , Общество , Происшествия
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