Пассажирам пришлось усмирять неадекватную женщину на борту самолета. Все произошло во время рейса из Владивостока в Новосибирск. Вскоре после взлета попутчица стала ходить по салону и вести себя странно. Очевидцы говорят, что она была явно дезориентирована, а на вопросы не отвечала. Усадить ее на место получилось только силой. Пассажиры привязали женщину к креслу веревками и скотчем. Так она провела практически весь полет.
Опубликовано видео с привязанной к креслу в самолете неадекватной пассажиркой
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