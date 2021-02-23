Сервал дал отпор гепарду и попал на видео 

Туристы в южноафриканском национальном парке Крюгера запечатлели, как сервал (кустарниковая кошка) дал отпор гепарду, считающемуся самым быстрым животным в мире. Кадры произошедшего опубликованы на канале Kruger Sightings в YouTube.

Действо развернулось на глазах у 24-летнего туриста Майка Соломона и его 23-летней спутницы Гавин Ньюфилд. Они находились на экскурсии, когда увидели вблизи машины сервала, четырех гепардов и буйвола. На видео, снятом парой, хищная кошка стоит на обочине дороги в боевой позе и пытается отпугнуть противников звуками, в то время как один из гепардов медленно идет в наступление.

Не переставая рычать, сервал медленно опускается на землю и группируется. Гепард настороженно наблюдает за кошкой, приближаясь к ней. Когда он подошел слишком близко, сервал зашипел и отскочил, тем самым напугав противника. После этого гепард ретировался.