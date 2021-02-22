Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео 

Воронежской области трое мужчин, которые зашли перекусить в кафе, едва не погибли, когда стену рядом с ними снес грузовик.

ЧП, которое по счастливой случайности обошлось без жертв, произошло в селе Большой Самовец Эртильского района. Оно находится на границе с Липецкой и Тамбовской областями.

Очевидцы разместили видео момента, когда MAN въехал в придорожное кафе «Чародейка», которое в основном его посещают дальнобойщики.

Инцидент произошел в половине восьмого вечера, 20 февраля. По словам владельца торговой точки Эдуарда, водитель MAN в тот день ужинал в кафе. Мужчина забыл на кассе минералку и вернулся за ней, оставив грузовик с включенным двигателем.