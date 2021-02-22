Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В Воронежской области трое мужчин, которые зашли перекусить в кафе, едва не погибли, когда стену рядом с ними снес грузовик.
ЧП, которое по счастливой случайности обошлось без жертв, произошло в селе Большой Самовец Эртильского района. Оно находится на границе с Липецкой и Тамбовской областями.
Очевидцы разместили видео момента, когда MAN въехал в придорожное кафе «Чародейка», которое в основном его посещают дальнобойщики.
Инцидент произошел в половине восьмого вечера, 20 февраля. По словам владельца торговой точки Эдуарда, водитель MAN в тот день ужинал в кафе. Мужчина забыл на кассе минералку и вернулся за ней, оставив грузовик с включенным двигателем.
Видео , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
00:30
Грузовик снес стену кафе под Воронежем и попал на видео
Происшествия
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
00:46
Школьники в Норильске прорыли тоннель до школы и попали на видео
Общество Происшествия
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
00:43
Погоня белых медведей за КамАЗом попала на видео
Общество
Видео падения обломков самолета на дома в США
01:14
Видео падения обломков самолета на дома в США
Происшествия
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
00:40
Видео скоростного вождения БТР-МДМ «Ракушка»
Армия
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
05:06
Видео с подавшей на развод Ким Кардашьян
Шоу-бизнес
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
00:40
Появилось видео с места ДТП с автобусом с врачами
Происшествия
Появилось видео очередного скандала в такси
01:01
Появилось видео очередного скандала в такси
Общество
Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины
00:40
Видео занятий по борьбе за живучесть субмарины
Армия
Видео психологического портрета Навального в суде
05:15
Видео психологического портрета Навального в суде
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение