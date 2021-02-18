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Субботний
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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На севере
Москвы
в одном из мусорных баков местные дворники обнаружили питона. Видео появилось в Сети.
Предполагается, что хозяева так решили избавиться от необычного питомца. Однако в интернете сообщают, что питон еще жив.
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