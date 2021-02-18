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Москва

Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео 

Юрий Столбов 44 минуты назад
После одного из своих выступлений в Бундестаге канцлер Германии Ангела Меркель забыла надеть маску, как того требуют установленные в Германии правила.
Завершив выступление, Меркель отправилась к своему месту в пленарном зале и лишь за столом поняла, что маска осталась на трибуне.
Перепугавшись, канцлер Германии поспешила обратно, чтобы забрать средство защиты. Кадры, на которых запечатлена реакция Меркель на небольшой казус, стали вирусными в соцсетях.
Меркель обращалась к парламенту ФРГ через день после того, как власти Германии огласили, что федеральные меры по COVID-19 были продлены до 7 марта.
Видео , Политика , Ангела Меркель , Бундестаг
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