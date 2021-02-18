Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Подкасты
Ещё
Показывать уведомления
Браузер будет сообщать вам о срочных новостях, чтобы вы всегда были в курсе событий.
показывать
в другой раз
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Юрий Столбов
39 минут назад
Комментарии
Все новости на карте
Пешеход пострадал под колесами автомобиля в
Петербурге
. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.
О ДТП с пешеходом на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Читать ещё •••
Видео
,
Происшествия
Читайте также
Латвия объявила Соловьева персоной нон грата
Новости партнеров
Видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия
Криминал
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия
Новости Москвы
01:02
Украинские неонацисты орудовали в Воронеже
Происшествия
Криминал
01:38
Полицейские сняли с крыши полуголого вора
Происшествия
В мире
00:29
Зека «упаковали» в пакеты в российской тюрьме
Происшествия
00:41
Мужчина с вешалкой ограбил салон сотовой связи
Происшествия
Криминал
00:50
Рэперы-мошенники обманули пенсионеров в Петербурге
Происшествия
Криминал
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Сравнение кредитов
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
©
Рамблер
, 2021
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение