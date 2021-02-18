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Москва

Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео 

Юрий Столбов 39 минут назад
Пешеход пострадал под колесами автомобиля в Петербурге. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.
О ДТП с пешеходом на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».
Видео , Происшествия
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