Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео 

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Пешеход пострадал под колесами автомобиля в Петербурге . Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.

О ДТП с пешеходом на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».