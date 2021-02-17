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Москва

Взрыв казино «Трамп-Плаза» показали на видео 

Юрий Столбов 34 минуты назад
В США взорвали казино "Трамп-Плаза". Здание в 39 этажей, которое построил бывший президент США Дональд Трамп, исчезло за пару секунд. Осталась только пыль. Видео опубликовал телеканал " Москва 24"
Все транслировали онлайн. Некоторые покупали места вблизи площадки, чтобы получше все рассмотреть. Билеты стоили от 10 до 600 долларов. Помимо казино, в небоскребе располагался отель. Игральное заведение обанкротилось еще в 2014 году. Однако аукцион на право сноса провели лишь недавно, после провальной для Трампа президентской гонки.
Видео , В мире , США , Дональд Трамп , Москва24
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