Взрыв казино «Трамп-Плаза» показали на видео 

США взорвали казино "Трамп-Плаза". Здание в 39 этажей, которое построил бывший президент США Дональд Трамп , исчезло за пару секунд. Осталась только пыль. Видео опубликовал телеканал " Москва 24"

Все транслировали онлайн. Некоторые покупали места вблизи площадки, чтобы получше все рассмотреть. Билеты стоили от 10 до 600 долларов. Помимо казино, в небоскребе располагался отель. Игральное заведение обанкротилось еще в 2014 году. Однако аукцион на право сноса провели лишь недавно, после провальной для Трампа президентской гонки.