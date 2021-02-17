«Мусорный апокалипсис» под Махачкалой показали на видео 

Деревья оказались в плену полиэтиленовых пакетов недалеко от места незаконной свалки у Махачкалы , как видно на кадрах, снятых во вторник.

Свалка стала образовываться еще в прошлом году, когда региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами "Лидер" стал вывозить мусор не на специализированный полигон "Грин Тау" в Избербаше, а на участок в десяти километрах от столицы республики Дагестан.

По данным регионального СК, таким образом фирме удалось присвоить себе более 235 миллионов рублей. По факту нарушения двум подозреваемым предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере").

В самой Махачкале с января ситуация с мусором также усугубилась — "Лидер" перестал выполнять свою деятельность по вывозу отходов из города, так как не были утверждены тарифы на 2021 год.