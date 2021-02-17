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Москва

Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом 

Юрий Столбов 50 минут назад
В Тольятти 14 февраля произошло ДТП с машиной "КамАЗ". Инцидент попал на видео. На видео видно, как "Лада" вслед за другой машиной начала движение на зелёный сигнал светофора.
Видео , Происшествия
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