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Субботний
Опубликовано видео с врезавшимся в легковушку самосвалом
Юрий Столбов
50 минут назад
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В
Тольятти
14 февраля произошло ДТП с машиной "КамАЗ". Инцидент попал на видео. На видео видно, как "Лада" вслед за другой машиной начала движение на зелёный сигнал светофора.
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