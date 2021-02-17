Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео 

Экс-главу Белгазпромбанка Бабарико под конвоем доставили в суд Московского района Минска, где 17 февраля начинается процесс над ним. Журналистов нескольких белорусских СМИ не аккредитовали на заседание, пресс-служба Верховного суда сослалась на профилактику коронавируса и недостаточное количество мест в зале.

Виктор Бабарико считался главным соперником Лукашенко в президентской гонке. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку, но в июне 2020 года был арестован по обвинению в выводе за границу сотен миллионов долларов.