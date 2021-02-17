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Москва

Бывшего соперника Лукашенко в клетке в зале суда показали на видео 

Юрий Столбов 27 минут назад
Появление бывшего соперника Александра Лукашенко за пост президента Белоруссии Виктора Бабарико в клетке в зале суда попало на видео. Кадры опубликованы в Telegram-канале Tut.by.
Экс-главу Белгазпромбанка Бабарико под конвоем доставили в суд Московского района Минска, где 17 февраля начинается процесс над ним. Журналистов нескольких белорусских СМИ не аккредитовали на заседание, пресс-служба Верховного суда сослалась на профилактику коронавируса и недостаточное количество мест в зале.
Виктор Бабарико считался главным соперником Лукашенко в президентской гонке. Он собрал более 400 тысяч подписей в свою поддержку, но в июне 2020 года был арестован по обвинению в выводе за границу сотен миллионов долларов.
Видео , В мире , Происшествия , Александр Лукашенко , Виктор Бабарико
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