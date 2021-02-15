Пьяный подросток устроил погоню с сотрудниками ДПС и попал на видео 

Череповце Вологодской области 13-летний подросток с другом напился, решил прокатиться на внедорожнике матери по городу и устроил погоню с сотрудниками ДПС . Видео GTA-заезда двух друзей опубликовано на сайте регионального управления МВД.

На появившихся в сети кадрах видно, как машина проезжает мимо сотрудника ДПС и петляет по дороге. Подростки признались, что играли дома в гонки на приставке и решили прокатиться на автомобиле по-настоящему. Мать одного из школьников в этот момент находилась в командировке, поэтому они взяли ее машину.

Нетрезвые подростки выехали на одну из центральных улиц города, где их и попытался остановить сотрудник ДПС. Находившийся за рулем 13-летний школьник проигнорировал его требование и поехал дальше. В попытках оторваться от поста ДПС он несколько раз проехал на красный свет светофора и выезжал на встречную полосу. Через 1,5-2 километра водитель остановился, врезавшись в сугроб. Тест показал во вдыхаемом воздухе водителя дозу алкоголя в 0,32 промилле.