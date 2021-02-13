Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео 

Протестующие вышли на площадь Свободы в Ереване в пятницу, чтобы обсудить подписание договоренностей об обеспечении безопасного движения в Сюникской области.

Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра от объединенной оппозиции Вазген Манукян. "Два дня тому назад мы выяснили, что кроме трехстороннего соглашения, которое было между Россией, Азербайджаном и Арменией, подписан также тайный договор, состоящий из шести пунктов, который определяет судьбу Сюника. Границы Сюника.

Это вызвало возмущение, и мы собрали народ, чтобы обсудить вместе", — сообщил он. В ходе акции протеста митингующие вновь потребовали отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.