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Митинг против противников Пашиняна в Ереване сняли на видео 

Юрий Столбов 44 минуты назад
Протестующие вышли на площадь Свободы в Ереване в пятницу, чтобы обсудить подписание договоренностей об обеспечении безопасного движения в Сюникской области.
Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра от объединенной оппозиции Вазген Манукян. "Два дня тому назад мы выяснили, что кроме трехстороннего соглашения, которое было между Россией, Азербайджаном и Арменией, подписан также тайный договор, состоящий из шести пунктов, который определяет судьбу Сюника. Границы Сюника.
Это вызвало возмущение, и мы собрали народ, чтобы обсудить вместе", — сообщил он. В ходе акции протеста митингующие вновь потребовали отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна.
Видео , В мире , Общество
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