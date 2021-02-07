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Москва

Загоревшийся в тоннеле на севере Москвы автомобиль сняли на видео 

Юрий Столбов 29 минут назад
В Алабяно-Балтийском тоннеле перекрыли движение из-за возгорания машины, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Движение перекрыли от улицы Алабяна в сторону Большой Академической.
Видео , Пожары , Происшествия
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