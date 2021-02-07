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Появилось видео взрыва под мостом в Иркутске 

Юрий Столбов 34 минуты назад
Газовый баллон взорвался при проведении работ под путепроводом на улице Джамбула в Иркутске. Момент взрыва запечатлел автомобильный регистратор очевидца.
Видео , Происшествия
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