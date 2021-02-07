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Полеты Ту-95МС в Амурской области сняли на видео 

Юрий Столбов 16 минут назад
Министерство обороны опубликовало на своем ютьюб-канале видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС.
Отмечается, что летно-тактическое учение прошло в Амурской области.
Видео , Войска , Министерство обороны
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