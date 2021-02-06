Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста 

Туристы заметили засыпанного снегом сноубордиста во время катания на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи благодаря одной детали. Ролик и подробности инцидента опубликовало издание Sochi24.tv.

Автор ролика Сергей Зимин запечатлел на видео, как молодого человека откапывают из-под сугроба проезжавшие мимо отдыхающие. Сам пострадавший рассказывает, что упал в яму спиной, и его сильно засыпало снегом. Спускающиеся следом сноубордисты проехались по нему, не заметив упавшего.

Чтобы привлечь внимание, спортсмен снял с рук яркие оранжевые перчатки и начал ими махать. Благодаря этому туриста заметил катавшийся неподалеку сын Зимина. Мальчик очистил лицо сноубордиста от снега, чтобы тот смог дышать, и позвал на помощь.