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Москва

Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста 

Юрий Столбов 24 минуты назад
Туристы заметили засыпанного снегом сноубордиста во время катания на горнолыжном курорте «Красная Поляна» в Сочи благодаря одной детали. Ролик и подробности инцидента опубликовало издание Sochi24.tv.
Автор ролика Сергей Зимин запечатлел на видео, как молодого человека откапывают из-под сугроба проезжавшие мимо отдыхающие. Сам пострадавший рассказывает, что упал в яму спиной, и его сильно засыпало снегом. Спускающиеся следом сноубордисты проехались по нему, не заметив упавшего.
Чтобы привлечь внимание, спортсмен снял с рук яркие оранжевые перчатки и начал ими махать. Благодаря этому туриста заметил катавшийся неподалеку сын Зимина. Мальчик очистил лицо сноубордиста от снега, чтобы тот смог дышать, и позвал на помощь.
Видео , Общество , Происшествия , Сергей Зимин
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