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Москва

«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео 

Юрий Столбов 26 минут назад
В Чебоксарах отцепленный вагон с цистерной самостоятельно проехал около 2 километров. Инцидент попал на видео. Прежде чем его удалось остановить. Вагон удалось поймать при помощи локомотива.
Видео , Происшествия
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