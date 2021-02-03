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«Сбежавший» грузовой вагон сняли на видео
Юрий Столбов
26 минут назад
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В
Чебоксарах
отцепленный вагон с цистерной самостоятельно проехал около 2 километров. Инцидент попал на видео. Прежде чем его удалось остановить. Вагон удалось поймать при помощи локомотива.
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