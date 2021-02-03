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Москва

Пьяного дебошира в самолете сняли на видео 

Юрий Столбов 48 минут назад
Пассажир авиакомпании Ryanair выпил водки и устроил дебош на борту самолета. Произошедшее попало на видео, ролик и подробности случившегося публикует Daily Mail.
Инцидент произошел в пятницу, 29 января, на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту с острова Тенерифе, Испания, в Великобританию.
24-летний Даниэль Хендри (Daniel Hendry), находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался надевать защитную маску, затем боднул головой бортпроводника и попытался потрогать и обнять одну из пассажирок.
В результате сразу после посадки на борт поднялись представители правоохранительных органов — на кадрах размещенной в сети записи видно, как полицейские задерживают нарушителя и под аплодисменты пассажиров выводят его из салона лайнера.
Видео , Происшествия , МВД
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