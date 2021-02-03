Пьяного дебошира в самолете сняли на видео 

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Пассажир авиакомпании Ryanair выпил водки и устроил дебош на борту самолета. Произошедшее попало на видео, ролик и подробности случившегося публикует Daily Mail.

Инцидент произошел в пятницу, 29 января, на борту воздушного судна, следовавшего по маршруту с острова Тенерифе, Испания, в Великобританию.

24-летний Даниэль Хендри (Daniel Hendry), находившийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался надевать защитную маску, затем боднул головой бортпроводника и попытался потрогать и обнять одну из пассажирок.