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Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Торжественная церемония спуска на воду новейшего патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов" состоялась в Керчи. Судно пополнило ряды Черноморского флота в пятницу.
Мероприятие посетили начальник Главного штаба ВМФ адмирал Александр Витко и глава Республики Крым Сергей Аксенов, а также ветераны Военно-Морского Флота.
Корабль предназначен для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, выполнения задач антипиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим кораблям и судам, экологического мониторинга окружающей среды, эскортирования кораблей и судов на переходе морем, военно-морских баз и водных районов, а также операций в дальней морской и океанской зонах.
Видео , Войска , Сергей Аксенов , Александр Витко , Сергей Котов
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