Спуск корабля «Сергей Котов» в Керчи сняли на видео 

Торжественная церемония спуска на воду новейшего патрульного корабля проекта 22160 " Сергей Котов " состоялась в Керчи . Судно пополнило ряды Черноморского флота в пятницу.

Корабль предназначен для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, выполнения задач антипиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим кораблям и судам, экологического мониторинга окружающей среды, эскортирования кораблей и судов на переходе морем, военно-морских баз и водных районов, а также операций в дальней морской и океанской зонах.