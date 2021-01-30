Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео 

Морской ястреб схватил надувшуюся рыбу-собаку и пролетел с ней над пирсом на Побережье сокровищ в американском штате Флорида. На видео с птицей обратило внимание издание Daily Mail.

В среду, 27 января, фотограф дикой природы Марк Смит (Mark Smith) снял на видео, как огромная скопа с размахом крыльев около двух метров нырнула в океан и схватила ядовитую рыбу-собаку, также известную как рыба-шар.

На записи видно, что рыба надулась в попытке защититься от съедения, но птица не собиралась выпускать ее из когтей.