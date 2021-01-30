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Скопа пронесла в воздухе надувшуюся рыбу-собаку и попала на видео 

Юрий Столбов 53 минуты назад
Морской ястреб схватил надувшуюся рыбу-собаку и пролетел с ней над пирсом на Побережье сокровищ в американском штате Флорида. На видео с птицей обратило внимание издание Daily Mail.
В среду, 27 января, фотограф дикой природы Марк Смит (Mark Smith) снял на видео, как огромная скопа с размахом крыльев около двух метров нырнула в океан и схватила ядовитую рыбу-собаку, также известную как рыба-шар.
На записи видно, что рыба надулась в попытке защититься от съедения, но птица не собиралась выпускать ее из когтей.
Видео , В мире , Марк Смит
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