Появилось видео с места смертельного ДТП с российскими чиновниками 

Очевидцы сняли на видео место смертельного ДТП с грузовиком, в результате которого погибла заместитель министра культуры Алтайского края Галина Кубрина и пострадали еще двое региональных чиновников. Ролик появился в Telegram-канале издания «Подъем».

Судя по опубликованным кадрам, пострадавших уже госпитализировали — машин скорой на видео нет. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и полиция. Грузовик лежит на боку на обочине, рядом с ним — черная иномарка с разбитым бампером.

Помимо Кубриной, в машине также находились министр культуры Алтайского края Елена Безрукова и начальник отдела капитального строительства и ресурсного обеспечения министерства Федор Зыков. У Безруковой — несколько переломов, у Зыкова — только ушибы.