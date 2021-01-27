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«Цой»: Спецпоказ с режиссером фильма
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Лиса подошла к туристам в Сочи и попала на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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В сети появилось видео, на котором лиса в темное время суток не побоялась подойти к людям, чтобы полакомиться печеньем. Лиса была напугана, но не смогло отказаться от печенья
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