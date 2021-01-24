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Москва

В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В американском городе Цинцинатти королевские пингвины вышли из вольера зоопарка и отправились гулять.
На видео видно, как они идут, раскачиваясь друг за другом, машут крыльями и с интересом рассматривают посетителей.
Видео , США
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