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В США пингвины вышли из зоопарка на прогулку и попали на видео
Юрий Столбов
1 час назад
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В американском городе Цинцинатти королевские пингвины вышли из вольера зоопарка и отправились гулять.
На видео видно, как они идут, раскачиваясь друг за другом, машут крыльями и с интересом рассматривают посетителей.
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