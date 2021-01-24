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Москва

Полицейский автомобиль протаранил толпу в США и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
В американском городе Такома, штат Вашингтон, автомобиль полиции протаранил толпу и переехал одного из зрителей, собравшихся понаблюдать за шоу стритрейсеров. Об этом сообщает Daily Mail. Видео опубликовал Telegram-канал Life-SHOT.
Как отмечается, вечером в субботу, 23 января, в местную полицию поступило сообщение о том, что перекресток в одной из частей города заблокировала толпа — порядка 100 человек собрались там, чтобы понаблюдать за маневрами, которые демонстрировали уличные гонщики. На место прибыли сотрудники полиции, которые намеревались расчистить перекресток в «целях безопасности собравшихся и людей, пытающихся пройти по улице».
Однако собравшиеся окружили приехавшую на вызов полицейскую машину и, по словам находившегося за рулем офицера полиции, попытались разбить в автомобиле окна. Как отметил сотрудник полиции, он беспокоился за свою безопасность, поэтому решил выбраться из окружения, врезавшись в толпу. По его словам, машина «ударила одного из мужчин и, возможно, задела еще нескольких человек».
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Видео , Происшествия
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