Тренировку братьев Нурмагомедовых сняли на видео 

Хабиб Нурмагомедов потренировался с братом в гостиничном номере Абу-Даби . Процесс заснял их тренер и выложил в Instagram. На кадрах атлеты берут вес друг друга и делают по пять приседаний.

На следующей недели в Эмиратах пройдет турнир UFC. В главном поединке вечера Макгрегор сразится с американцем Дастином Порье. В предварительном карде брат Хабиба Умар сразится с Сергеем Морозовым из Казахстана.

Видео тренировки еще больше подогрело разговоры о том, что Хабиб может вернуться в октагон. Тем более, что его самый известный побежденный соперник Конор Макгрегор до сих пор продолжает настаивать на реванше и практически в каждом интервью провоцирует бойца.