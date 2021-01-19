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Российский журналист спас провалившуюся под лед собаку и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Российский журналист из Белгородской области Александр Сашнев спас тонущую собаку во время съемок репортажа. Корреспондент телеканала «Мир Белогорья» нырнул за псом в сильный мороз.
Инцидент произошел в минувшие выходные. Сашнев вместе с оператором Сергеем Олихвером снимали сюжет о зимующих утках на одном из местных водоемов. Температура в это время составляла минус 20 градусов по Цельсию.
К моменту окончания съемки вдоль берега пробежал юноша, который позвал на помощь из-за того, что собака провалилась под лед. Сам питомец выбраться никак не мог.
Видео , Общество
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