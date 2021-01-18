Напряженная битва буйволов попала на видео 

Посетители национального парка Крюгера, ЮАР , запечатлели напряженную битву буйволов за территорию. Видео с животными появилось на YouTube-канале Wildest Africa — Epic Wildlife Videos.

На кадрах видно, как пять буйволов окружили пожилого сородича. Один из них зацепился рогами с рогами противника, пытаясь прогнать его с территории. Когда жертва вырвалась из хватки и убежала, за ней погнался один из нападавших. Отделившись от остальных, два противника вступили в равный поединок. Исход сражения остался неизвестен.