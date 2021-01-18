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Опубликовано видео последствий схода лавины на горнолыжном курорте в Домбае 

Юрий Столбов 1 час назад
В Домбае лавина накрыла горнолыжную трассу с людьми. Под снегом могли оказаться около 12 человек. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.
Люди пытаются убрать снег своими силами.
Видео , Происшествия
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