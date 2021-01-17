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Москва

Опубликовано видео пожара на канатной дороге в Шерегеше 

Юрий Столбов 56 минут назад
В Шерегеше произошел пожар на канатной дороге. Там загорелась нижняя станция подъемника у Зеленой горы.
По данным МЧС, никто не пострадал, но работа объекта временно остановлена.
Видео , Пожары
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