Отец напавших на полицейских в Грозном публично извинился и попал на видео 

Отец братьев Тимурзиевых, напавших на полицейских в Грозном , публично извинился за произошедшее. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте ЧГТРК «Грозный».

В сюжете телеканала запечатлен Ахметхан Тимурзиев, а также его жена и дочь с опущенными головами. В конце видео за спиной мужчины стоят представители чеченских властей, в том числе спикер парламента республики Магомед Даудов и заместитель главы правительства Адам Делимханов

По словам Тимурзиева, после задержания силовики хорошо обращались с ним, его женой и дочерью. Он также заявил, что не сомневается в виновности сыновей.