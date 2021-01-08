Новое обращение Трампа сняли на видео 

Трамп также напомнил об ответственности перед законом за действия протестующих, подчеркнув, что нарушившие закон заплатят за это. Он добавил, что теперь "необходимо остыть и успокоиться". "Новое руководство страны пройдет инаугурацию 20 января, теперь я сосредоточу свое внимание на обеспечении плавного, упорядоченного и безболезненного процесса передачи полномочий. В настоящий момент необходимо восстановиться и примириться", — подчеркнул действующий президент США.

В свою очередь избранный президент США Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис осудили захват Капитолия, приведший к гибели четверых и аресту 52 людей.