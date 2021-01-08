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Новое обращение Трампа сняли на видео 

Юрий Столбов 51 минуту назад
Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, осудив захват Капитолия и наконец признав победу Джо Байдена. Его речь прозвучала в Вашингтоне в четверг, 7 января. "Я возмущен жестокостью, беззаконием и беспорядками. Я немедленно распорядился мобилизовать Национальную гвардию, правоохранительные органы для обеспечения безопасности здания и изгнания захватчиков. Америка является нацией закона и порядка и должна оставаться таковой", — заявил он.
Трамп также напомнил об ответственности перед законом за действия протестующих, подчеркнув, что нарушившие закон заплатят за это. Он добавил, что теперь "необходимо остыть и успокоиться". "Новое руководство страны пройдет инаугурацию 20 января, теперь я сосредоточу свое внимание на обеспечении плавного, упорядоченного и безболезненного процесса передачи полномочий. В настоящий момент необходимо восстановиться и примириться", — подчеркнул действующий президент США.
В свою очередь избранный президент США Джо Байден и его вице-президент Камала Харрис осудили захват Капитолия, приведший к гибели четверых и аресту 52 людей.
Штурм Капитолия начался в среду, 6 января, после того, как сторонники Трампа собрались на очередной "Марш за спасение Америки", чтобы оспорить итоги выборов президента США 2020 года. Протестующие ворвались в зал заседания Конгресса США, помешав подсчету голосов для утверждения результатов голосования на президентских выборах.
Комментарии
Видео , Политика , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Конгресс США , МВД
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