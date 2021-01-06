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Москва

Женщина избила собственную собаку и попала на видео 

Юрий Столбов 31 минуту назад
В ТиНАО женщина избила свою собаку. Это произошло на улице Бианки. Видео опубликовал телеканал "Москва 24".
Кадры произошедшего прислали телезрители. Очевидцы сняли на видео, как хозяйка гуляет с питомцем и пинает его.
Видео , Происшествия , Москва24
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