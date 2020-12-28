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Москва

Модель в купальнике погрузилась в ледяную воду и попала на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Датская супермодель Хелена Кристенсен (Helena Christensen) вновь погрузилась в ледяную воду в честь своего дня рождения и удивила поклонников. Соответствующие фото и видео появились на ее странице в Instagram.
Знаменитость, которой 25 декабря исполнилось 52 года, попала на видео в слитном купальнике красного цвета. На кадрах она сперва спускается по лестнице в холодный водоем, а затем начинает плавать. «Очередной год и очередное погружение», — подписала она пост, который набрал больше 48 тысяч лайков.
Видео , Шоу-бизнес , Хелена Кристенсен
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