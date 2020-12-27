Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео 

Юрий Столбов 1 час назад
Мужчина умер во время задержания полицейскими на станции «Щукинская» в московском метро. По данным РЕН ТВ, силовики пытались состановить его из-за неадекватного поведения, однако тот повиноваться требованиям правоохранителей не стал и устроил с ними потасовку.
Все началось около терминалов на входе на станцию подземки вечером 26 декабря. Буйный пассажир не смог пополнить свою проездную карту «Тройка» и начал громит терминалы оплаты. Полиция попыталась остановить его, однако тот стал оказывать сопротивление и даже травмировал одного из полицейских. После этого он внезапно умер. Причина его смерти пока неизвестна.
Видео , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
00:17
Мужчина умер при задержании в метро и попал на видео
Происшествия
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
00:12
Применение ЗРК «Тор» армянской армией попало на видео
Войска
Ночные рейды по столичным заведениям попали на видео
01:51
Ночные рейды по столичным заведениям попали на видео
Происшествия
Извержение вулкана Этна сняли на видео
01:44
Извержение вулкана Этна сняли на видео
Происшествия
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
00:44
Пьяный москвич прокатился на машине с горки и попал на видео
Происшествия
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
00:27
Автомобилисты отблагодарили медиков необычным способом и попали на видео
Общество
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
00:46
Первый серийный Су-57 ВКС России показали на видео
Войска
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
00:14
Житель Кентукки убрал снег огнеметом и попал на видео
США
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
00:30
Падение внедорожника с ребенком с обрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
00:30
«Война» азербайджанского танка с армянским указателем попала на видео
Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение