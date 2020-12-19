Облава на работавший ночью московский бар попала на видео 

ОМОН устроил облаву на московский бар, тайно работавший ночью несмотря на коронавирусные ограничения. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале «Московские новости», его также перепостил оперштаб Москвы.
На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов вскрывают дверь с надписью «Мы закрыты», после чего заходят внутрь. В темном помещении оказывается множество людей, у входа стоит диджейский пульт, столы украшены шариками и свечами. От сотрудников бара требуют включить свет и позвать администраторов, после чего запись обрывается.