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Москва

Облава на работавший ночью московский бар попала на видео 

Юрий Столбов 18 минут назад
ОМОН устроил облаву на московский бар, тайно работавший ночью несмотря на коронавирусные ограничения. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале «Московские новости», его также перепостил оперштаб Москвы.
На кадрах видно, что сотрудники правоохранительных органов вскрывают дверь с надписью «Мы закрыты», после чего заходят внутрь. В темном помещении оказывается множество людей, у входа стоит диджейский пульт, столы украшены шариками и свечами. От сотрудников бара требуют включить свет и позвать администраторов, после чего запись обрывается.
Видео , Новости Москвы , МВД
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