Задержания на акциях в Минске попали на видео 

Белорусские силовики начали задержания участников несанкционированной акции, которая проходит в Минске. Видео задержания опубликовал портал "TUT.BY".

На сегодня оппозиция запланировала так называемый "Марш соседей" в "дворовом формате". Сообщалось, что в центр Минска стянули спецтехнику, усилили состав правоохранителей. Закрыты пять станций метро, интернет работает с перебоями.

Акция протеста проходит и в пригороде белорусской столицы. Там, как сообщают СМИ, силовики применили против митингующих газ и выстрелили в воздух.