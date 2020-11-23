Пашинян посетил траурную литургию и попал на видео 

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье посетил Первопрестольный Эчмиадзин, где прошла траурная церемония по погибшим в ходе военных действий в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.

На мероприятие Пашинян прибыл вместе с супругой Анной Акопян. Также траурную литургию посетил президент республики Армения Армен Саркисян

Церемонию провел Католикос всех армян Гарегин II, который призвал армянский народ к единству и отметил, что индивидуальные интересы должны отступать перед интересами Родины.