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Появилось видео с места обрушения строительного крана на дом 

Юрий Столбов 12 минут назад
В Москве часть строительного крана обрушилась на жилой дом. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, ЧП произошло в районе Савинской набережной. Часть конструкции при падении задела соседнее здание.
Информации о пострадавших нет.
Видео , Новости Москвы , Происшествия
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