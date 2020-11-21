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Журналист прервал секретную видеоконференцию министров обороны ЕС и попал на видео 

Юрий Столбов 44 минуты назад
Голландский журналист Даниэль Верлаан (Daniël Verlaan) прервал секретную видеоконференцию министров обороны стран Евросоюза. Ему удалось проникнуть на онлайн-встречу и даже пообщаться с европейскими политиками, пишет Politico со ссылкой на голландское издание RTL Nieuws.
«Вы знаете, что вы попали на секретную конференцию?» — спросил у нежданного гостя верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Журналист представился и с улыбкой извинился за то, что прервал важную конференцию.
Боррель сухо добавил, что поступок Верлаана могут посчитать уголовным преступлением. Он посоветовал голландцу поскорее покинуть трансляцию, пока им не заинтересовались полицейские. Журналист послушался совета и вышел из конференции.
Видео , В мире , Политика , Жозеп Боррель , ЕС
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