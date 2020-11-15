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Протесты против карантина во Франкфурте попали на видео
Юрий Столбов
28 минут назад
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Во Франкфурте жители выступают против карантинных ограничений.
Полиция сообщила, что против митингующих пришлось применить водометы и дубинки. Толпа активистов, которые не соблюдали дистанцию и не носили маски, расходиться добровольно отказывалась.
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