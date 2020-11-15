Сибиряк протаранил машину ГИБДД и попал на видео 

Сибирский лихач, уходивший от погони, протаранил и перевернул патрульный автомобиль Росгвардии. Инцидент произошел в городе Ужур Красноярского края и попал на видео. Ролик опубликовали в группе «ЧП-Красноярск».
Инспекторы ГИБДД заподозрили, что водитель на ВАЗ-2106 пьян.
Он проигнорировал требования полиции остановиться, началась погоня. За рулем «Жигулей» был 31-летний мужчина. Он неоднократно создавал аварийные ситуации, угрожая безопасности других водителей.
Сотрудники ДПС запросили подкрепление. На помощь прибыл ближайший патрульный экипаж вневедомственной охраны (ОВО) Росгвардии.