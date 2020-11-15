Сибиряк протаранил машину ГИБДД и попал на видео 

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Инспекторы ГИБДД заподозрили, что водитель на ВАЗ-2106 пьян.

Он проигнорировал требования полиции остановиться, началась погоня. За рулем «Жигулей» был 31-летний мужчина. Он неоднократно создавал аварийные ситуации, угрожая безопасности других водителей.

Сотрудники ДПС запросили подкрепление. На помощь прибыл ближайший патрульный экипаж вневедомственной охраны (ОВО) Росгвардии.