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Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе 

Юрий Столбов 2 часа назад
В сети появилось видео главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, в котором столкнулись бразильцы Гловер Тейшера и Тиагу Сантос. Ролик предоставлен правообладателем.
Тейшера добился досрочной победы в третьем раунде. Ему удалось взять спину Сантоса и провести удушающий прием, вынудив соперника сдаться.
Также в рамках турнира выступил и белорусский боец смешанного стиля (MMA) Андрей Орловский. Он одержал победу судейским решением над канадцем Таннером Босером.
Видео , Андрей Орловский
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