Появилось видео главного боя турнира UFC в Лас-Вегасе 

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В сети появилось видео главного поединка турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе, в котором столкнулись бразильцы Гловер Тейшера и Тиагу Сантос. Ролик предоставлен правообладателем.

Тейшера добился досрочной победы в третьем раунде. Ему удалось взять спину Сантоса и провести удушающий прием, вынудив соперника сдаться.