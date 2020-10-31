Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео 

Юрий Столбов 31 октября 2020
В Омске грузовой поезд сбил и смял выехавший на пути автомобиль «Газель», в котором находились трое россиян. Авария попала на видео, его опубликовал Следственный комитет на своем YouTube-канале.
На кадрах видно, что грузовик заезжает на пути перед приближающимся к нему составом, не пытаясь остановиться. Поезд врезается в него, из-за чего автомобиль сминается. На видео также показано, что «Газель» застряла между составом и металлическим забором, ее разорвало на несколько частей, которые прицепились к вагонам.
Видео , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
00:31
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
01:33
«Голубая Луна» над Буэнос-Айресом попала на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение