Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео 

Омске грузовой поезд сбил и смял выехавший на пути автомобиль «Газель», в котором находились трое россиян. Авария попала на видео, его опубликовал Следственный комитет на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, что грузовик заезжает на пути перед приближающимся к нему составом, не пытаясь остановиться. Поезд врезается в него, из-за чего автомобиль сминается. На видео также показано, что «Газель» застряла между составом и металлическим забором, ее разорвало на несколько частей, которые прицепились к вагонам.